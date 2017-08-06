Olay, öğlen saatlerinde İskitler Antalya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde çıkan yangın diğer iş yerlerine de sirayet edince çok sayıda iş yeri alev alev yandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, çok sayıda güvenlik görevlisi de bölgeye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yanan çok sayıda iş yerinde itfaiyenin çalışmaları sürüyor.
Ankara’da yangın: Çok sayıda iş yeri küle döndü
06.08.2017 - 14:24 | Son Güncelleme: 06.08.2017 - 14:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da oto aksesuarı satan bir iş yerinde çıkan yangın diğer iş yerlerine yayılınca çok sayıda dükkan küle döndü.
Etiketler : Ankara,yangın,
494322 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494322.aspx
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