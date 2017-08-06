Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, öğlen saatlerinde İskitler Antalya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde çıkan yangın diğer iş yerlerine de sirayet edince çok sayıda iş yeri alev alev yandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, çok sayıda güvenlik görevlisi de bölgeye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yanan çok sayıda iş yerinde itfaiyenin çalışmaları sürüyor.