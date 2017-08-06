Esenyurt'ta geçtiğimiz Perşembe akşamı meydana gelen olayda; Sinan Aktaş (26) ile eşi İlknur Aktaş arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışma sırasında bıçakla yaralanan Sinan Aktaş, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan İlknur Aktaş, emniyetteki ifadesinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Aktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eşini öldüren 2 aylık hamile kadın tutuklandı
06.08.2017 - 14:33 | Son Güncelleme: 06.08.2017 - 14:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
3 ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan hamile kadın tutuklandı.
Esenyurt'ta geçtiğimiz Perşembe akşamı meydana gelen olayda; Sinan Aktaş (26) ile eşi İlknur Aktaş arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışma sırasında bıçakla yaralanan Sinan Aktaş, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan İlknur Aktaş, emniyetteki ifadesinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Aktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : esenyurt,cinayet,
494325 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494325.aspx
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