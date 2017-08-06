Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği İstanbul'da yükselen nem nedeniyle vatandaşlar sahillere akın etti. Vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemlere başvururken, bazı vatandaşlar da çareyi denize girmekte buldu. Şile Sahili’nde oluşan kalabalık adeta iğne atılsa yere düşmeyecek görüntüler oluştu. Serinlemek için denize geldiğini belirten bir vatandaş,"Oğlumla birlikte geldik. İstanbul çok sıcak olduğu için geceyi çadırda geçirdik. Bir iki saatlik uyku yetti. Serinledik. Yaz boyunca her iki haftada bir geliyoruz buraya” dedi.

Başka bir vatandaş ise,"İlk defa denize giriyor, kızımla geldik. Sıcaklardan bunaldık. Sıcaklardan durmuyor çocuğum. Sıcaklardan bunalıp geldik. Bir hafta sonumuz var onda da kendimizi buraya attık." diye konuştu.

Termometreler 35 dereceyi gösterirken yükselen nem oranı vatandaşlara sıcaklığı daha da yoğun hissettirdi.

KİLOMETRELERCE ARAÇ TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul’da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Şileye akın etti. Şile yolunda kilometrelerce araç trafiği oluşurken yoğunluk havadan görüntülendi. İstanbul’da sıcaktan bunalan, vatandaşlar tatili fırsat bilerek Şile’ye akın etti. Günün erken saatlerinden itibaren şileye gelen tatilciler, Şile Otobanında kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Oluşan araç yoğunluğu havadan görüntüledi.