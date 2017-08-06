Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kestel ilçesi Alaçam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Eren Gürbüz, Artvin Yusufeliler Festivaline katılmak için Alaçam’a geldi. Festival alanına çadırını kuran ve yemek yiyen Gürbüz, bir süre sonra yürüyüşe çıktı.



AİLESİ ULAŞAMAYINCA JANDARMAYA BİLDİRDİ



Ailesi bir süre sonra gence ulaşamayınca jandarmaya durumu bildirdi. Gece geç saatlerde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT kayıp genci bulabilmek için seferber oldu.



70 METREDEN AŞAĞIYA DÜŞMÜŞ

Günün aydınlanmasıyla birlikte 09.00 sıralarında kayıp dağcının Taşbaşı mevkinde malzemeleri bulundu. Çevrede yapılan aramalarda gencin yaklaşık 70 metre aşağıda yattığı görüldü. JAK, AKUT ve AFAD ekipleri, patika yol ve halat sistemi kurarak gencin yanına indi. Yapılan incelemelerde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Kurulan halat sistemiyle yaklaşık 30 dakika süren zorlu mücadelenin ardından gencin cesedi yukarıya çıkartıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Uludağ Üniversitesi Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Bölümü son sınıf öğrencisi olan Gürbüz’ün AKUT öğrenci topluluğundaki sosyal sorumluluk projelerinde 4 yıldır görev aldığı öğrenildi. Öte yandan olumsuz şartlar sebebiyle cumhuriyet savcısı ve beraberindekiler olay yerine Alaçam Muhtarının traktörüyle gitti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.



