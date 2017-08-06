Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi’ndeki bir apartmanın bodrum kadında oturan ve psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Hayriye F., binanın en üst katındaki tadilat sesleri üzerine sinir krizi geçirdi.



TADİLAT SESLERİNE SİNİRLENİP EVİNİ ATEŞE VERDİ

Pet şişedeki benzini döküp elbise dolaplarından başlayarak evini ateşe veren Hayriye F.’nin dairesinden çıkan dumanlar üzerine komşuları itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri Hayriye F.’yi de daireden çıkardı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken Hayriye F.’nin oturduğu dairenin iki odasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Hayriye F. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken soruşturma başlandı.



