Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesindeki Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hangarlarının bir kısmı depo olarak kullanılan boya fabrikasına sabah saatlerinde bir midibüs ile gelen Suriye uyruklu 2 kişi, burada boş olan yakıt tankerine kaynak yapmaya başladı. Bir süre sonra tankerde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle Ahmet Elşeyelsana hayatını kaybederken, diğer Suriyeli ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.



Patlama sırasında ölen Elşeyhelsana'nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık bir ay önce de vincin sepetine binen 6 işçiden 5'i, halatın kopması sonucu hayatını kaybetmişti.