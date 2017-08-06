Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin’in Midyat ilçesinde protesto için fosseptik çukuruna giren kadın 2,5 saatte ikna edilerek, çukurdan çıkarıldı. Olay, Midyat ilçesi Sivrice Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin kanalizasyon sisteminin yapılmamasına tepki gösteren D.T. (27) adlı kadın, söz konusu durumu protesto etmek için evinin bahçesindeki fosseptik çukuruna girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), itfaiye ve 112 ekipleri gönderildi. Ekiplerin tüm girişimlerine rağmen kadın, bulunduğu yerden çıkmadı. Bunun üzerine kadın, Ankara’da bulunan İlçe Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu ile telefonla görüştürüldü. Nasıroğlu’ndan evinin kanalizasyon sisteminin yapılacağı sözünü alan kadın, bununla da yetinmeyip, olay yerinde bulunan yetkililerden sistemin yapılacağına ilişkin söz istedi Yetkililerin, verdiği söze ikna olan kadın, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından yaklaşık 2,5 saat kaldığı çukurdan çıkarılarak, hastaneye götürüldü.