Salihli'de eski açık cezaevindeki atıl durumdaki koğuşlar, istiridye  mantarı üretimi için tesise dönüştürüldü. Deneme üretiminde elde edilen ürünler  kilogramı 8 liradan satışa sunulurken eylül ayından itibaren tam kapasite üretime  geçme kararı alındı. Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erkan Keskin,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumdaki birçok iş kolunda üretim yaptıklarını  bunun içinde tarımın da olduğunu söyledi. İş kollarında ekonomiye katkı sağlandığını ve hükümlülere meslek  eğitimleri verildiğini belirten Keskin, şu an itibariyle kurumda sigortalı 96  hükümlü çalıştığını belirtti. Keskin, tahliye olacak mahkumların üreten, meslek  sahibi ve kalifiyeli bireyler olmalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını dile  getirdi.

Eski açık cezaevi mantar üretim tesisi oldu

KOĞUŞLARDA MANTAR ÜRETİLİYOR

Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yeni hizmet binasına  kavuştuktan sonra Durasıllı Mahallesi'ndeki eski açık cezaevinde koğuşları  değerlendirmek istediklerini anlatan Keskin, şöyle konuştu:

"Kurumumuzda örtü altı sebzecilik ile diğer faaliyetlerin ardından  istiridye mantarında deneme üretimine başladık. Mantar üretimi için bu koğuşları  değerlendirmeyi düşündük. Bu kapsamda kurumumuzun İnşaat İş Kolu’nda görev alan  hükümlülerimiz yardımıyla ellişer metrekareden oluşan 4 adet koğuşu birleştirdik  ve 2 adet 100 metrekareden üretim odası haline getirdik. Üretim merkezlerimizin  yapım aşamasının her safhasında hükümlülerimiz görev aldı."

Eski açık cezaevi mantar üretim tesisi oldu

Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde görevli  Ziraat Mühendisi Ali Ömür Bereketli ise kurumda daha önce örtü altı ve üstü  tarımsal birçok üretim gerçekleştirildiğini aktardı.

Yüksek verimi ve sağlıklı olması nedeniyle istiridye mantarı üretme  kararı aldıklarına işaret eden Bereketli, şunları kaydetti:

"Yaz mevsiminde mantar tüketimi düşük olduğu için hemen deneme  üretimine başlama kararı aldık. Deneme üretiminde de kısa sürede başarı elde  ettik ve 2,5 ton istiridye mantarı üretebileceğimizi hesapladık. 1 yılda 4 üretim  periyodu olacağı için 30 ton üretim bekliyoruz. Eylül ayından itibaren tam  kapasite üretime geçmeyi planlıyoruz. Deneme  aşamasında elde ettiğimiz ürünleri  kilogramı 8 liradan satışa sunmaya başladık. Üretim merkezimizde özel sistemler  sayesinde sıcaklık sabit tutuluyor. Üretim merkezimizde 1 ziraat mühendisi, 1  atölye şefi ve 4 hükümlü görev alıyor."

Eski açık cezaevi mantar üretim tesisi oldu