Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre Karakollar Mahallesi'ndeki düğünde havaya av tüfeğiyle ateş açıldığı sırada, 11 yaşındaki Güray Kaygusuz başına, Özay Öztürk (38), Hüseyin Okuyan (34), Serap Gültekin (24) ve Emre Can Katarbaşı(19) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan Kaygusuz, Aydın Atatürk Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.