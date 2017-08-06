Alınan bilgiye göre Karakollar Mahallesi'ndeki düğünde havaya av tüfeğiyle ateş açıldığı sırada, 11 yaşındaki Güray Kaygusuz başına, Özay Öztürk (38), Hüseyin Okuyan (34), Serap Gültekin (24) ve Emre Can Katarbaşı(19) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Kaygusuz, Aydın Atatürk Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Magandalar 11 yaşındaki çocuğu öldürdü, 4 kişiyi yaraladı
06.08.2017 - 21:17 | Son Güncelleme: 06.08.2017 - 21:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Çine ilçesindeki düğünde havaya ateş açan magandalar, 11 yaşındaki çocuğu öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı.
Alınan bilgiye göre Karakollar Mahallesi'ndeki düğünde havaya av tüfeğiyle ateş açıldığı sırada, 11 yaşındaki Güray Kaygusuz başına, Özay Öztürk (38), Hüseyin Okuyan (34), Serap Gültekin (24) ve Emre Can Katarbaşı(19) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.
Etiketler : maganda,düğün,aydın,çine,
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