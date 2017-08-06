Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Doğa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mevsimlik işçi olarak çalışmak üzere doğu illerinden geldiği öğrenilen 19 yaşındaki Baran Y. adlı işçi patoz makinesine düşerek hayatını kaybetti. Olayın jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine işçinin cansız bedeni patoz makinesinden Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılabildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Patoz makinesinin içine düşen işçi öldü
06.08.2017 - 22:20 | Son Güncelleme: 06.08.2017 - 22:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de tarlada nohut hasadı yapan makinenin içine düşen 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
Etiketler : balıkesir,bandırma,doğa mahallesi,patoz makinesi,
494378 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494378.aspx
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