Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Doğa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mevsimlik işçi olarak çalışmak üzere doğu illerinden geldiği öğrenilen 19 yaşındaki Baran Y. adlı işçi patoz makinesine düşerek hayatını kaybetti. Olayın jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine işçinin cansız bedeni patoz makinesinden Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılabildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.