Alınan bilgiye göre, Güngören Eski Londra Asfaltı Caddesi'ndeki bir oto tamircinin garajında tamirde olan 6 otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.
Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobilleri söndürdü. Park halindeki 6 araç hasar gördü.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri aldı.
Ekipler, araç kundaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul'da 6 otomobil kundaklandı
07.08.2017 - 08:09 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 08:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Güngören'de bir oto tamircinin garajında park halindeki 6 araç kundaklandı.
Alınan bilgiye göre, Güngören Eski Londra Asfaltı Caddesi'ndeki bir oto tamircinin garajında tamirde olan 6 otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.
Etiketler : İstanbul,otomobil,
494447 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494447.aspx
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