Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Güngören Eski Londra Asfaltı Caddesi'ndeki bir oto tamircinin garajında tamirde olan 6 otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobilleri söndürdü. Park halindeki 6 araç hasar gördü.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Ekipler, araç kundaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.