Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

04 Ağustos 2017 tarihinde saat 12.10da İzmir Seferihisar ilçesi Ahmetbeyli önlerinde kayalık bölgeye bir otomobilin uçtuğu, kayalık bölgede karada bir kişi bulunduğu ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından arama kurtarma faaliyeti sonucunda yaralanan kişi bölgeden yüzer sedye ile alınarak Özdere sahiline götürüldü. Yaralı daha sonra burada 112 Acil sağlık Ambulansı personeline teslim edildi.

2 GÜN BOYUNCA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Kurtarılan kişi, 2 gün önce araçla denize uçtuğu ancak kimseye haber veremediğini kaburga ve ayağında kırık olduğunu söyledi.