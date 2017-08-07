Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 UA 176 plakalı otomobil ile 21 EB 743 pikap çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Elâzığ’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
07.08.2017 - 13:00 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 13:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ’da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Etiketler : Elâzığ,kaza,yaşam haberleri,
494515 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494515.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER