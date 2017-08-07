Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 UA 176 plakalı otomobil ile 21 EB 743 pikap çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.