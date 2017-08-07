Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkeze bağlı İndere köyünde iki grup arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 2 kişi darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, kendi imkanlarıyla gittikleri Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu sırada, acil serviste karşılaşan iki grup yeniden kavga etmeye başladı.

Hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 6 kişi yumruk darbeleri sonucu yaralandı.

Yaralılara acil serviste müdahale edildi.

Kavgaya karışan 10 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.