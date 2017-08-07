Alınan bilgiye göre, Kağızman ilçesi kırsalındaki Çemçe bölgesinde, sabah saatlerinde bir grup teröristin tespit edildi. Bölgede düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.
Kağızman’da 2 terörist etkisiz hale getirildi
07.08.2017 - 14:08 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, Kağızman ilçesi kırsalındaki Çemçe bölgesinde, sabah saatlerinde bir grup teröristin tespit edildi. Bölgede düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.
Etiketler : kars,kağızman,terörist,PKK,
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