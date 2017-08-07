Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kağızman ilçesi kırsalındaki Çemçe bölgesinde, sabah saatlerinde bir grup teröristin tespit edildi. Bölgede düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.