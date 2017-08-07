Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı Iğdır Valiliğinde bugün saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Duman kısa sürede binanın içerisini kapladı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aşırı duman dolayısıyla üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından merdivenlerle kurtarılarak tahliye edildi.Dumandan etkilenen vatandaşlara hazır bekletilen ambulanslarda müdahale edildi.Iğdır Valilik binasında soğutma işlemleri devam ederken Vali Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Murat Yikit, olay yerinde incelemelerde bulunuyor.