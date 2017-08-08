Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde Hüseyin Sarı'nın (65) gazinosuna gelen Mustafa G, (48) henüz belirlenemeyen bir nedenle yanında getirdiği av tüfeğiyle Sarı'ya ateş etti. İşletme sahibi Sarı, olay yerinde hayatını kaybetti. Gazinoda bulunan yabancı uyruklu Gülmira M. (33) ve Malıka N. (26) de açılan ateş sonucu yaralandı.
Mustafa G, daha sonra gazinoda bulunan kadınlardan birini silah zoruyla yanına alıp iş yerinin önündeki başkasına ait bir otomobile bindirip götürdü.
Zanlı, Yapıntı mevkisinde kaza yapınca polis ekiplerince gözaltına alındı.
Mersin'de gazinoya silahlı saldırı: 1 ölü
08.08.2017 - 02:48 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 02:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Mut ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan gazino sahibi hayatını kaybetti, olayda 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde Hüseyin Sarı'nın (65) gazinosuna gelen Mustafa G, (48) henüz belirlenemeyen bir nedenle yanında getirdiği av tüfeğiyle Sarı'ya ateş etti. İşletme sahibi Sarı, olay yerinde hayatını kaybetti. Gazinoda bulunan yabancı uyruklu Gülmira M. (33) ve Malıka N. (26) de açılan ateş sonucu yaralandı.
Etiketler : mersin,silahlı saldırı,
494624 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494624.aspx
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