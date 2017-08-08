Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde Hüseyin Sarı'nın (65) gazinosuna gelen Mustafa G, (48) henüz belirlenemeyen bir nedenle yanında getirdiği av tüfeğiyle Sarı'ya ateş etti. İşletme sahibi Sarı, olay yerinde hayatını kaybetti. Gazinoda bulunan yabancı uyruklu Gülmira M. (33) ve Malıka N. (26) de açılan ateş sonucu yaralandı.

Mustafa G, daha sonra gazinoda bulunan kadınlardan birini silah zoruyla yanına alıp iş yerinin önündeki başkasına ait bir otomobile bindirip götürdü.

Zanlı, Yapıntı mevkisinde kaza yapınca polis ekiplerince gözaltına alındı.