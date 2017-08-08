Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Gökova Körfezi'nde saat 04.46'da 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 17,49 kilometre derinliğinde meydana geldi.