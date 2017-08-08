Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Gökova Körfezi'nde saat 04.46'da 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 17,49 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Bodrum'da 4,3'lük deprem! | Son Depremler
08.08.2017 - 05:38 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 05:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökova Körfezi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Gökova Körfezi'nde saat 04.46'da 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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494637 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494637.aspx
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