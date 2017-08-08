Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boşanmış çiftler arasında yaşanan en büyük problemlerden biri şüphesiz çocukların velayet meselesi. Boşanma sonrası çocuğun kimde kalacağı ve diğer tarafın çocuğunu hangi gün ve zamanlarda göreceğine ilişkin hususlar ise Aile Mahkemeleri tarafından tayin ediliyor. Ancak karara uymayan ebeveynler, çocuklarını birbirlerine göstermiyordu. Adalet Bakanlığı, hazırladığı tasarıyla, çocuğu karşı tarafa göstermeyen kişilere 6 aya kadar hapis cezası, velayetin karşı tarafa verilmesi ya da çocuğa başka vasi atanması gibi yaptırımlar getirdi. Hukukçular ise gelişmiş ülkelerdeki uygulamanın da bu yönde olduğunu söylüyor. Konuyla ilgili görüş bildiren Avukat Cevat Kazma, “Tasarı sayesinde çocuğun teslimi sırasında eski eşler arasında yaşanan tatsızlıklar ortadan kalkar. Çocuğun psikolojisi de olumsuz etkilenmez” dedi.

MERKEZLER KURULACAK

Yeni sistemle birlikte Aile Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri kurulacağını belirten Avukat Cevat Kazma “Çocukların teslimi bu merkezler aracılığıyla yapılacak. Teslim sırasında taraflar karşı karşıya getirilmeyecek. Merkezlerde çocuklar ile kişisel olarak ilgilenecek uzmanlar bulunacak” ifadelerini kullandı.