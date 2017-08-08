Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın saat 04.00 sıralarında Ali Kuşçu Mahallesi, Hulusi Noyan Sokak'taki 3 katlı bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, otelin yan tarafında bulunan bir kız öğrenci yurdunun çatısına sıçradı. Durumu farkeden vatandaşlar; polis, İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Otelde bulunan vatandaşlar ve öğrenci yurdundaki öğrenciler kısa sürede tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önemi aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına aldıkları yangının ardından soğutma çalışması yaptı.

Görgü tanığı Ayhan Şimşek "Alevler çatıyı sarmaya başladı. Kız öğrenci yurdu olduğunu ve öğrencilerin kaldığını biliyordum. Bir an önce uyandırmak için geldim. Bir-iki öğrenci çıktıkdan sonra diğerlerini de tahliye ettik" dedi.