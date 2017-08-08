Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock2 kullandıkları tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek, 7 kişiyi gözaltına aldı.Bir süredir Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin'de FETÖ'den 5 kişi tutuklandı
08.08.2017 - 10:00 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 10:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandıkları belirlenerek gözaltına alınan 7 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler : Mersin,FETÖ,
494684 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494684.aspx
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