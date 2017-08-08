Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock2 kullandıkları tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek, 7 kişiyi gözaltına aldı.Bir süredir Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.