Edinilen bilgiye göre olay, Boztepe yolu üzeri 7. kilometrede meydana geldi. Kadir K.’ye ait 06 AC 7492 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle motor kısmından park halinde iken alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kırşehir’de otomobil kül oldu
08.08.2017 - 10:16 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehir’de bir otomobil park halinde iken motor kısmından başlayan yangınla kullanılamaz hale geldi.
Etiketler : Kırşehir,yangın,
494689 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494689.aspx
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