Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Boztepe yolu üzeri 7. kilometrede meydana geldi. Kadir K.’ye ait 06 AC 7492 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle motor kısmından park halinde iken alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.