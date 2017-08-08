Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri’de lise yıllarında kendisine sigara içmesi teklifinde bulunan arkadaşlarına “ona vereceği parayla kitap alacağını” söyleyen eğitimci Yusuf Özmerdivenli, yarım asrı aşkın sürede 10 bin eserin sahibi oldu. 73 yaşındaki Özmerdivenli, müdür olduğu Fen Bilimleri Lisesinde öğrencilerine bir taraftan kitap sevgisi aşılamaya çalışıyor. Kayseri Lisesinde 1960’lı yıllarda okuduğu dönemde arkadaşlarının, babalarının verdiği harçlıkla sigara aldığını anlatan Özmerdivenli “Bana da ‘İç Yusuf, bir taneden, iki taneden bir şey olmaz’ gibi telkinlerde bulundular. Ama ben ‘Sigara içmeyeceğim, o parayla kitap alacağım’ dedim. Sigara içseydim yandı gitti, duman olacaktı. Sigara içmemenin bana kazandırdığı servet, 10 bin ciltlik kütüphane” diye konuştu. Evinde kitaplarının sadece bir kısmına yer verebildiğini dile getiren Özmerdivenli, diğer taraftan daha fazla kişinin yararlanması amacıyla kitap bağışı yaptığını bildirdi.