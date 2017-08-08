Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre Gökova körfezi açıklarında 5.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 10:42'de meydana gelen deprem yerin 1.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar paniğe kapıldı.
Bodrum'da şiddetli deprem / Son Depremler
08.08.2017 - 10:44 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bodrum'da sabah saatlerinde 4.0 büyüklüğünde deprem olmuştu. Saat 10:42'de 1.6 derinliğinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.Yer sarsıntısı büyük paniğe yol açtı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre Gökova körfezi açıklarında 5.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 10:42'de meydana gelen deprem yerin 1.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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