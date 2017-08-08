Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre Gökova körfezi açıklarında 5.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 10:42'de meydana gelen deprem yerin 1.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar paniğe kapıldı.