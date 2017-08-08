Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etrafı mesire alanı olan gölet çevresine piknik için gelen vatandaşlar gölet kıyısında onlarca balığı ölü halde buldu.Gölet çevresinde onlarca balığın öldüğünü fark edince büyük şok yaşadığını anlatan Hızır Serin, "Gölet çevresinde yaklaşık 10 kilo gelen balıklar var, hatta yol kenarına gelenler tarafından görülmesi için çıkarılan balıklar var. Su çekilmiş olsa bile yine balıklar suya girme şansı olur ama, büyük ihtimalle bunun altında başka bir etken var" dedi.Ailesiyle gölet çevresine piknik yapmak için geldiğini belirten Serin, "Piknik için buraya geldik. Göletin kenarını dolaşırken onlarca balığın ölü olduğunu gördük. Bunların yaklaşık 9-10 kilo arasında olması ve çok sayıda bulunması şaşırtıcı. Suda bir oksijensizlik ya da başka bir şey var. Yetkililerin bir an önce araştırması ve önlem alması gerekiyor" diye konuştu.

Gölet etrafındaki ölmüş balıkları görünce hayretler içinde kaldıklarını dile getiren Serin, "9-10 kilo arasında çok sayıda balık gördük. Gölet kenarında ilaç atıkları var. Yetkililer bunu araştırmalı ve vatandaşlara bilgi vermeli. Gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Çevreye karşı da biraz daha duyarlı olmalıyız. Çevre halkı olarak da duyarlı olmalıyız. Sonuçta onlar da bir hayvan ve can taşıyor. Eğer avlanılarak yapılıyorsa bu şekilde yapılmaması lazım" şeklinde konuştu.Vatandaşlar yetkililerden balıkların çevre kirliliğinden mi yoksa kaçak avlanmadan mı kaynaklı öldüklerinin belirlenerek tedbir alınmasını istiyor.