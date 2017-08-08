Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2'si ağır 8 yaralı

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Ordu'nun Fatsa İlçesi Büyük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa'dan Trabzon'a giden Fikri Kaptan yönetimindeki 61 S 0545 plakalı yolcu otobüsü, kavşaktan dönmeşe çalışan Erdem Özyurt yönetimindeki 52 KH 138 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonet sulama kanalına devrildi. Yolcu otobüsü, sanayi sitesindeki çay ocağının duvarına çarparak durabildi.

Kazada kamyonetin sürücüsü Erdem Özyurt, yanında bulunan arkadaşı Muharrem Otur, ağır yaralandı. Otobüsün şoförü Fikri Kaptan, ikinci kaptan Mutlu Musmul ile yolcular Huri Kaya, Fatma Kahveci, Irmak Karson ve Gülname Karson yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.