Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir özel hastanede dün akşam meydana gelen yangın sonrası ekipler bu sabah itibariyle müdahaleye devam etti. Elektrik sisteminde ikinci kez yangın çıktı. Kdz. Ereğli belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının devam etme ihtimali göz önünde bulundurularak hastanenin elektrik bağlantıları devre dışı bırakıldı. Hastanede elektrik enerjisi verilememesi nedeniyle tüm servislerdeki ve yoğun bakımlardaki hastalar ambulanslarla ilçedeki diğer hastanelere naklediliyor.

Hastalar, 112 ambulansları ile ilçe merkezi ve Zonguldak kent merkezindeki hastanelere sevk edilmeye devam ediyor. İtfaiye ve polis ekipleri hastanedeki incelemelerini sürdürüyor. Aynı hastanede dün gece saatlerinde de yangın meydana gelmiş ve ekipler kısa sürede yangına müdahale etmişti.Öte yandan bazı hastalar hastane önündeki bekleyişini sürdürüyor.