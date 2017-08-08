Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, Güveççi Karakolu sorumluluk sahasında Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan bir grup fark etti. Sınır birlikleri, sınırı geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı.

Suriye uyruklu oldukları belirlenen 13 kişi, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.