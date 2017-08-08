Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, Güveççi Karakolu sorumluluk sahasında Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan bir grup fark etti. Sınır birlikleri, sınırı geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı.
Suriye uyruklu oldukları belirlenen 13 kişi, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Hatay sınırında 13 kişi yakalandı
08.08.2017 - 12:36 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 12:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 13 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, Güveççi Karakolu sorumluluk sahasında Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan bir grup fark etti. Sınır birlikleri, sınırı geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı.
Etiketler : Hatay,kaçak göçmen,
494725 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494725.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER