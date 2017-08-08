Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehrin giriş çıkışlarında asayiş uygulamalarını sıklaştırdı. Harmancık-Simav yol ayrımında araçları durdurarak tek tek kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan yol kontrolünde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüpheli İ.H. (38) kıskıvrak yakalandı. Harmancık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan İ.H. hakkında tahkikat başlatıldı.