Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehrin giriş çıkışlarında asayiş uygulamalarını sıklaştırdı. Harmancık-Simav yol ayrımında araçları durdurarak tek tek kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan yol kontrolünde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüpheli İ.H. (38) kıskıvrak yakalandı. Harmancık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan İ.H. hakkında tahkikat başlatıldı.
FETÖ’den aranan şahıs yol kontrolünde yakalandı
08.08.2017 - 12:37 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde yakalandı.
Etiketler : Bursa,FETÖ,
494728 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494728.aspx
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