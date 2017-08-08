Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehiriçi Trafik Denetleme Şube ile Bölge Trafik Denetleme Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, kentte trafiği düzenli hale getirmek için çeşitli noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda trafik polisleri, kural ihlali yapan sürücülere ceza işlemleri uyguluyor.AA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istatistik verilerinden derlediği bilgilere göre, 1 Ocak-24 Temmuz tarihlerinde polis sorumluluk bölgesinde trafik ekiplerinin çalışmalarında, kural ihlali yapan sürücülere 91 milyon 728 bin 399 lira tutarında 760 bin 417 trafik cezası kesildi.

Aynı dönemde, her gün ortalama 3 bin 727 sürücüye, trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle yaklaşık 450 bin lira ceza kesildi.Trafik ekiplerince, "park yasağı" kuralını ihlal eden 220 bin 626 sürücüye 20 milyon 959 bin 470 lira ceza uygulandı. "Korsan taşımacılık yapmak"tan 11 bin 978 sürücüye 18 milyon 29 bin 832 lira, "hız ihlali" yapan 54 bin 411 sürücüye de 12 milyon 120 bin 733 lira ceza yazıldı.