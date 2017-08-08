Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Şanlıavşar kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. Evin bahçesinde oturan 16 yaşındaki Mehmet Aydın, 30 yaşındaki Mustafa U.’nun elindeki av tüfeğinin birden ateş alması sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karnından yaralandığı öğrenilen Mehmet Aydın, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken Mustafa U. ise jandarma tarafından gözatına alındı.İddiaya göre Mustafa U., eline aldığı av tüfeğini Mehmet Aydın’a doğrultarak şaka yapmak istedi. Tüfeğin birden ateş alması sonucu Mehmet Aydın’ın vurulduğu belirtildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.