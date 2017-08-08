Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da gelişimini tamamlamadığı için ölü doğan bebeğin babası mezarlıkta bebeğin kafasında delik olduğunu ileri sürünce, polis alarma geçti. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Küçükoba Mezarlığı'nda meydana geldi. Muhammet Aşur (31) Suriye'nin Halep şehrinde yaşarken 2014 yılında savaştan kaçarak eşi ve iki kız çocuğuyla birlikte Adana'ya geldi. Aşur'un eşi Suat Nais (24) bir süre önce hamile kaldı. 7 Ağustos günü ise doğum sancısı başlayınca Adana Kadın Doğum Hastanesine geldi. Burada gece Nais doğum yaptı. Ancak bebek gelişimini tamamlamadığı için ölü doğdu. Doktor ölüm raporu hazırlayarak bebeği aileye verdi. Baba Aşur, bebeği alıp bu Sabah defnetmek için Küçükoba Mezarlığına getirdi. Bebek yıkanması için gasilhaneye konulduğunda baba Aşur bebeğini son bir kez görmek isteyince kafasında delik olduğunu ileri sürerek polise haber vermelerini istedi.

Bunun üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede bebeğin kafasında delik olmadığını belirledi. Baba ile görüşen polisler bebeğin ölüm raporunu aldı. Polis hem raporda yaptığı incelemede hem de doğum yaptıran doktorla yapılan görüşmede bebeğin gelişmeden dünyaya geldiğini, bu nedenle de ölü doğduğunu öğrendi. Bu durumunun babaya söylenmesi üzerine baba şikayetçi olmayacağını söyledi. Polis, olay yerinden ayrılırken bebeğin cenazesi ise defnedildi.