Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Hazro ilçesi Meşebağları Mahallesi mülki sınırları içerisinde yasa dışı kenevir ekimi olaylarının tespit edilmesi, şüpheli şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla dün operasyonel faaliyet icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen unsurlarca icra edilen operasyon neticesinde 613 bin 405 kök kenevir bitkisi ile 20 kilogram toz ve 15 kilogram kubar olmak üzere toplam 35 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmayı müteakip usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.