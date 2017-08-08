İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji  Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklığının, mevsim  normallerinin 6-7 derece üzerine çıktığını ve Türkiye genelinde bunaltıcı  boyutlara ulaştığını belirterek, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı  çıkmamaları konusunda uyardı.

Prof. Dr. Şen, bazı Avrupa  ülkelerinin sıcak havanın etkisinde olduğunu söyledi.
Türkiye'de de aşırı sıcakların hafta sonuna kadar devam edeceğine  işaret eden Şen, sıcak havanın birçok hastalığı tetikleyebileceğini kaydetti.

Şen, gelecek hafta ise hava sıcaklığının 4-5 derece düşeceğini  aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine  çıktı. Hava sıcaklığı Türkiye genelinde bunaltıcı boyutlara ulaştı.  Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasın.

 Çıkacaksanız da açık renk ve bol elbiseler giymeyi tercih edin.  Susuz kalmamaya dikkat edin.  Vücudunuzla elbise arasında hava boşluğu olsun.  Şapkasız ve gözlüksüz kesinlikle dışarı çıkmayın.''

 "İstanbul, Antalya'dan daha sıcak"

İstanbul'da ise hissedilen hava sıcaklığının rekor seviyelere  yükseldiğini dile getiren Şen, "İstanbul'un sıcaklığı Antalya'yı geçti. Gündüz  nem oranı yüzde 60. Bu, hissedilen sıcaklık 45 derece demek. Böyle olunca  İstanbul, şu an Antalya'dan daha sıcak. İstanbul'da sıcaklık 35-36 derece,  Antalya'da 33-34 derece." ifadelerini kullandı.

Sıcak havanın etkilerine değinen Şen, "Avrupa'da sıcaklıklar nedeniyle  kırmızı alarm verildi. Ülkemizde de verilebilir. Türkiye'de de bazı bölgelerde  sıcaklıklar doğal afet sınırını aştı. Sıcaklıklar 35 dereceyi geçtiği zaman doğal  afet sınırına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Şen, Doğu Anadolu'da son yılların en sıcak yaz mevsiminin yaşandığına  dikkati çekerek, "Güneydoğu Anadolu'yu söylemeye gerek yok; 40 ile 45 derece  arasında değişen sıcaklıklar hakim." dedi.

 