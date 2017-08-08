Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonrası sözde Muğla kadın imamı Ayşe Ç.’nin Menteşe ilçesinde bir evde kaldığı tespit edildi. Gece ekipler tarafından eve yapılan operasyonda Ayşe Ç. gözaltına alındı. Muğla Emniyeti’nde sorgusu devam eden Ayşe Ç., sorgusunun ardından Muğla Adliyesi’ne sevk edilecek.