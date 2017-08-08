Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonrası sözde Muğla kadın imamı Ayşe Ç.’nin Menteşe ilçesinde bir evde kaldığı tespit edildi. Gece ekipler tarafından eve yapılan operasyonda Ayşe Ç. gözaltına alındı. Muğla Emniyeti’nde sorgusu devam eden Ayşe Ç., sorgusunun ardından Muğla Adliyesi’ne sevk edilecek.
FETÖ’nün ’Muğla il ablası’ yakalandı
08.08.2017 - 15:17 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 15:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ’nün sözde Muğla kadın imamı (İl Ablası) Ayşe Ç. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün ’güvenli ev’ olarak tabir ettiği ‘gaybubet’ evine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Etiketler : FETÖ,muğla,il ablası,FETÖ,
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