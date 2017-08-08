Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşın verdiği destek ve elde edilen istihbarat üzerine Dargeçit ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından terör örgütüne yönelik müşterek operasyon yapıldı. Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube, İstihbarat ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda iki farklı bölgede terör örgütünün yaşamsal malzeme noktaları deşifre edildi. Dargeçit ilçe kırsal kesiminde farklı bölgelerde terör örgütünün sığınaklarına yönelik yapılan operasyonlarda birinci noktada üzerleri taşlarla çevrili altında üç adet mavi bidon siyah kapaklı varil olduğu tespit edildi. Bidonlar içerisinde yapılan aramada; 3 adet 25 kiloluk un, 1 adet 5 kiloluk makarna, 2 adet 5 kiloluk pirinç, 1 adet 5 kiloluk kuru fasulye, 1 adet 10 kiloluk salamuralik sofra tuzu, 1 adet 1 kiloluk kaçak çay, 2 adet 2 kiloluk margarin yağı, 5 adet 1 litrelik sıvı yağ, 2 adet 2 litrelik sıvı yağ, 8 adet kahvaltılık helva, 5 adet 1400 gramlık pekmez, 3 adet 500 gram çokokrem, 5 adet 1500 gramlık zeytin, 2 adet çakmak gazı tüpü, 7 adet 1750 gramlık reçel, 1 adet 1000 mililitre antiseptik çözelti, 4 paket izotonik yüzde 5 dekstroz infüzyon için çözelti ibareleri yazan tıbbi serum, 6 adet tıbbi enjektör iğne, 6 adet antibiyotik kalçadan yapılır ibaresi bulunan Alfasid 1 gram steril çözücü ampul tıbbi malzemesi, 1 paket tıbbi yara bandı, 5 paket serum için infüzyon seti olan tıbbi malzeme, 1 adet 10’lu büyük pillerle üstü şeffaf bantla yapıştırılıp bomba düzeneğinde kullanılması için yapılmış düzenek, 1 adet yaklaşık 20 metrelik bombalama düzeneklerinde kullanılan elektrik kablosu, 75 paket 10 adetli lavaş ekmek, muhtelif sayıda hazır çorba paketi, oralet, küp şeker, sucuk, salam, tuz, kırmızı pul biber, şehriye, makarna, turşu biber, sucuk, hazır karton bardak gibi yaşamsal gıda ve mutfak malzemesi ele geçirildi. İkinci nokta olarak tespit edilen yerde üzerleri taşlarla çevrili altında üç adet mavi bidon siyah kapaklı varil olduğu tespit edilmiş; bidonlar içerisinde yapılan aramada; 4 adet bir kiloluk kaçak cay, 1 adet 1 kiloluk kaçak çay, 1 paket 5 kiloluk bulgur, 2 adet 1800 gramlık reçel, 2 adet 5 kiloluk pirinç, 1 adet 5 kiloluk bulgur, 1 adet salamuralık sofra tuzu, 1 adet 20 kiloluk küp şeker, 49 adet bisküvi, 3 adet 200 ml süt paketleri ve 1 adet 5 kiloluk bidonda yemeklik salça elde edildi.

Olay yerinden elde edilen malzemelerden pil blokları serum, iğne çözelti tıbbi ilaçlar ile parmak izi çalışması yapılabilecek çaylar Olay Yeri İnceleme görevlileri tarafından delil torbalarında muhafaza altına alınırken, parmak izi tespiti mümkün olmayan diğer malzemeler yerinde imha edildi.Polis ve jandarma ekipleri tarafından bölgede operasyonların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi. Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada terör örgütleri, her türlü suç ve suçluyla mücadelenin vatandaşların desteği ile sonuna kadar devam edeceği belirtildi.