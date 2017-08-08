amsun Çarşamba Havalimanı pist bakım çalışmaları nedeniyle 3 ay süreyle uçuşlara kapatılarak bakıma alındı.Daha önce çeşitli nedenlerle tadilatı iki kez ertelenen Çarşamba Havalimanı, dün saat saat 00:03 itibarıyla bakım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.Samsun'da havayolu ile gelecek yolcular ise Ordu, Merzifon ve Sinop'taki havalimanlarını tercih edebilecek.Yetkililer, havalimanının pistte oluşan çatlaklar sebebiyle bakıma alındığını kaydetti.
Samsun Çarşamba Havalimanı 3 ay kapalı kalacak
08.08.2017 - 15:37 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun Çarşamba Havalimanı pist bakım çalışmaları nedeniyle 3 ay süreyle uçuşlara kapatılarak bakıma alındı.
Etiketler : Samsun Çarşamba Havalimanı,3 ay kapalı,pist bakımı,havacılık,
494769 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494769.aspx
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