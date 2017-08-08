Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum’un Oltu ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın üçüncü günde devam ediyor. Oltu’nun Yukarı Çamlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanında 5 Ağustos günü çıkan yangın kontrol altına alınamadı. Yaklaşık 20 hektarlık alanın kül olduğu yangını söndürme çalışmalarına Oltu ilçe merkezinden vatandaşlar da götürüldü. Yangının söndürülmesi için ekipler ve vatandaşlar büyük çaba harcıyor.

Ayrıca Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra Artvin, Ardahan, Şenkaya ve Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüklerinden gelen yangın söndürme ekiplerinin çabaları sonucu değiştirmeyince alevlere son olarak Gürcistan ve Giresun’dan çağrılan yangın söndürme helikopterleri müdahale etti. Sıcak hava ve rüzgar da yangının büyümesine neden oluyor.

Öte yandan orman yangınıyla mücadele devam ederken bir yangın haberi de Şenkaya ilçesi Çardaklı mezrasından ekiplere ulaştı. Erzurum’un Şenkaya ilçesi Kireçli Mahallesi Çardaklı mezrasında çıkan yangında 20’ye yakın ev ve eklentileri yandı. Yangına kısa sürede müdahale eden vatandaşlar ve Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri iş makinelerinin yardımı ile yangını kontrol altına aldı.