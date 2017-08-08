Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İstanbul Bulvarı çiftlik kavşağı yakınında trafik yüzünden sürücüler arasında tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yumruklar ve tekmeler havada uçuşurken o anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntüledi.