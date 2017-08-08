Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İstanbul Bulvarı çiftlik kavşağı yakınında trafik yüzünden sürücüler arasında tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yumruklar ve tekmeler havada uçuşurken o anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntüledi.