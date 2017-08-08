Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İstanbul Bulvarı çiftlik kavşağı yakınında trafik yüzünden sürücüler arasında tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yumruklar ve tekmeler havada uçuşurken o anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntüledi.
Ankara’da araçların ortasında tekmeli, yumruklu kavga
08.08.2017 - 15:55 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da trafik yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada tekmeler havada uçuştu.
Etiketler : Ankara,tekmeli yumruklu kavga,
494773 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494773.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER