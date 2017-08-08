Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafik ilçesinden geçen uzunluğu yaklaşık 5 kilometreyi bulan Kızılırmak’ın kollarından biri olan Koru Nehri, çöl sıcaklarının etkisiyle hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulmasının ardından kurudu. Nehrin kuruması nedeniyle köyde yaşayan vatandaşlar hayvanlarını sulamada sıkıntı çekmeye başladı.

Hafik’te yaşayan Adem Aytan, nehrin yağışların az olması nedeniyle kuruduğunu belirterek, "Yağmurların az oluşundan kurudu. Yoksa kurumazdı. Hayvanları sulama açısından zorluk yaşıyoruz. Devlet sulama işlerine ait sulamalardan hayvanlarımızı suluyoruz. Buradan sulayamıyoruz. Kışın nehir coşkun aktığından dolayı hayvanlarımızı buradan suluyoruz. Su olduğundan bizim açımızdan kolay oluyor. İnsanlar su olursa nehir kenarında piknik yapıyorlar. Su olmadı mı kimse olmuyor. Bu sene çok kurudu" ifadelerini kullandı.