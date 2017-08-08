Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde bu sabah meydana gelen deprem sırasında ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yalıçiftlik Halk Plajı'nda meydana gelen 1 metre derinliğe ve yaklaşık 5 metre genişlikteki çukur görenleri şaşırttı. Plajda kumlar çekilirken meydana gelen göçük anı cep telefonuyla görüntülendi. Belediye ekipleri çukuru iş makineleriyle kapattı.

"PLAJDA KUMSAL ÇÖKMEYE BAŞLADI"

Olayın görüntüleyen belediye restoranında garson 21 yaşındaki Cengiz Topan, "Çok şiddetli bir sarsıntı hissettik. Hemen ardından önümdeki plajda kumsal çökmeye başladı. Cep telefonumla çöken yeri kaydettim. Daha önceki depremde de 30 metre ileride bir göçük oluşmuştu. Buranın zemini kumsal ve deniz seviyesinde olduğu için sanıyorum bu göçükler oluştu. Denize girenler denizin içinde de çukurların oluştuğunu söylüyor. Sabah olması nedeniyle fazla insanın plajda bulunmaması şans" dedi.

"5.5'TEN BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremle ilgili açıklama yaptı. Depremin ayrı bir kırıkta olmadığını belirten Prof. Dr. Ercan, "Bugün oluşan deprem yaklaşık 14 saniye sürdü, yerde 5 kilometre dolayında bir kırılma yaptı. Türkiye'nin birinci önemde gezginci yerlerinden biri olan güney-batı ucu gergin" dedi.

Bölgede 5.5'ten büyük bir deprem beklemediğini belirten Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Bu depremin artçı deprem olduğu, ardından daha büyük bir depremin gelmesinin şaşırtıcı olacağı kanısındayım" diye konuştu.