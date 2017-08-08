Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Egehan Sokağı hasadı yapılmış buğday tarlasında yangın çıktı. Anız yangını kısa sürede büyüyerek, bitişiğinde bulunan Mümin Kışlalı’ya ait kulübeye ve arı kovanlarına sıçradı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına 4 araçla müdahale etti. Hem buğday tarlasındaki, hem de kulübedeki yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Kovanlar küle döndü, arılar telef oldu

Yangında kulübe ile birlikte bahçede bulunan 15 dolu, 10 boş kovan ile 50 kovanlık malzeme tamamen yandı. Yaklaşık 2 milyon arı telef olurken, 50 bin liralık zararının olduğunu ifade eden Mümin Kışlalı, 2 sene evvel de kovanlarının yandığını belirtti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.