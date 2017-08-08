Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir yıl önce evlenen ve futbol hayatına son veren Göçen'in, 20 gün sonra baba olacağı öğrenildi. Amatör takımlarda futbol oynayan Musa Göçen, en son Tekkeköyspor ve İncilipınarspor kulüplerinde ter döktü. Sempatik kişiliğiyle herkesin sevgisini kazanan ve amatör spor camiası tarafından tanınan Göçen, bu sabah Delikliçınar Mahallesi'nde arkadaşlarıyla bir kafede otururken, kalp krizi geçirdi. Bir anda yere yığılan Göçen için arkadaşları ambulans çağırdı. Ancak Göçen'in kalp krizinden öldüğü belirlendi. Bir yıl önce Derya Göçen ile evlenen ardından futbol hayatına son veren Göçen'in eşinin, 20 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi. Musa Göçen, bugün ikindide Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Kayhan Mezarlığı'nda toprağa verildi.