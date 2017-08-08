Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Salihli’nin Kabazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye Kabazlı Mahallesi’nde ikamet eden Ethem Fidan(50), evinde yakınları tarafından bıçaklanmış halde, ağır yaralı olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Fidan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma Ethem Fidan’ın kim ya da kimler tarafından bıçaklandığını belirlemek amacıyla çalışma başlatırken, Fidan’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.