Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Menteşe ilçesi Algı Mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 5 kilo 717 gram esrar, bir kilo 112 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi. Ekipler H.Ş. ve M.Ş. adlı çifti gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Uyuşturucu ticareti yapan karı koca tutuklandı
08.08.2017 - 20:22 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 20:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen karı koca tutuklandı.
Etiketler : muğla,uyuşturucu,operasyon,haberler,
494826 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494826.aspx
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