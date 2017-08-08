Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Aygün'ün kullandığı plakasız kamyon, Harran-Şanlıurfa karayolunun 25. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Kazada, sürücü ile kamyondaki Suriye uyruklu Ahmet ve Mehmet El Hac ile Ali Abu Ahmet yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.