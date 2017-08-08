İbrahim Aygün'ün kullandığı plakasız kamyon, Harran-Şanlıurfa karayolunun 25. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Kazada, sürücü ile kamyondaki Suriye uyruklu Ahmet ve Mehmet El Hac ile Ali Abu Ahmet yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'da kamyon sulama kanalına devrildi, yaralılar var
08.08.2017 - 20:38 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 20:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 4 kişi, yaralandı.
Etiketler : şanlıurfa,urfa kaza,trafik kazası haberleri,
494829 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494829.aspx
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