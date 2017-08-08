Suriye'nin Lazkiye kırsalında yer alan Türkmendağı bölgesindeki Yayladağı ilçesi sınırı yakınlarında orman yangını çıktı. Alınan bilgiye göre, muhaliflerin kontrolündeki Karaman köyü yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde dumanlar yükseldi.
Türkiye sınırına yaklaşık 4 kilometre mesafedeki yangın, sıcak havanın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayıldı. Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları sonrası çıktığı tahmin edilen yangına saldırılar nedeniyle müdahale edilemediği bildirildi. Türkiye'yi tehdit etmeyen yangın, Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekiplerince takip edilirken yangın nedeniyle Yayladağı ilçe merkezi de dumanla kaplandı.