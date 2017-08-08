Suriye'nin Lazkiye kırsalında yer alan Türkmendağı bölgesindeki Yayladağı ilçesi sınırı yakınlarında orman yangını çıktı. Alınan bilgiye göre, muhaliflerin kontrolündeki Karaman köyü yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde dumanlar yükseldi.
Türkiye sınırına yaklaşık 4 kilometre mesafedeki yangın, sıcak havanın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayıldı. Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları sonrası çıktığı tahmin edilen yangına saldırılar nedeniyle müdahale edilemediği bildirildi. Türkiye'yi tehdit etmeyen yangın, Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekiplerince takip edilirken yangın nedeniyle Yayladağı ilçe merkezi de dumanla kaplandı.
Suriye sınırından büyük orman yangını çıktı
08.08.2017 - 20:41 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 20:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkmendağı bölgesindeki Hatay sınırı yakınlarında orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Yayladağı ilçe merkezi üzeri dumanla kaplandı.
Suriye'nin Lazkiye kırsalında yer alan Türkmendağı bölgesindeki Yayladağı ilçesi sınırı yakınlarında orman yangını çıktı. Alınan bilgiye göre, muhaliflerin kontrolündeki Karaman köyü yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde dumanlar yükseldi.
Etiketler : Türkmendağı bölgesi,Hatay sınırı,orman yangını,
494831 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494831.aspx
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