Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Genç ilçesi Ürünlü Deresi mevkisinde belirlenen bir yere operasyon yaptı. Operasyonda tarla içinde düzenli olarak bakımı yapılmış vaziyette 86 bin 320 kök kenevir bitkisi ile 46 kilo 880 gram kubar esrar ele geçirildi. Arazide, sökülen kenevirler jandarma ekipleri tarafından yakılarak imha edildi. Olayla ilgili şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma yapıldığı bildirildi.
Bingöl'de 86 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
08.08.2017 - 20:48 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 20:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 86 bin 320 kök Hint keneviri ile 46 kilo 880 gram esrar ele geçirildi.
Etiketler : bingöl,uyuşturucu,haberler,
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