Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Genç ilçesi Ürünlü Deresi mevkisinde belirlenen bir yere operasyon yaptı. Operasyonda tarla içinde düzenli olarak bakımı yapılmış vaziyette 86 bin 320 kök kenevir bitkisi ile 46 kilo 880 gram kubar esrar ele geçirildi. Arazide, sökülen kenevirler jandarma ekipleri tarafından yakılarak imha edildi. Olayla ilgili şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma yapıldığı bildirildi.