Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kızılmurat Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı eski adliye binası yanında kaldırım çalışması yapıldığı sırada, kökünde çürüme olduğu belirlenen yaklaşık 8 metre uzunluğundaki ağaç, 01 DL 121 plakalı Hüseyin S. ile 33 DGM 45 plakalı Kadir H. idaresindeki araçların üzerinde devrildi. Ağacın üzerine devrildiği Kadir H.’nin kullandığı 33 DGM 45 plakalı aracın içinde bulunan ve 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Aslıhan H. arka tarafı tamamen ezilen araç içinde yaşadığı korku nedeniyle fenalaştı. Hamile kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Her iki araçta da maddi hasar oluşurken, devrilen ağaç ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.