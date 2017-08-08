Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Ekinci idaresindeki 72 EP 770 plakalı işçi servisi, Cumhuriyet Meydanı kavşağında Faruk Topbaşlı yönetimindeki 36 FE 186 plakalı otomobille çarpıştı. Servis aracı, çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada servis sürücüsü ile aynı araçta bulunan Hasan ve Süleyman Gürhan, Mehmet, Erdinç, Selahattin ve Mehmet Şen, Ali ve Basri Çekin, Hüseyin Ertene, Murat Ertaş, Cimşit Kurt, Murat Doğan, otomobil sürücüsü ve oğlu Berke Topbaşlı (11) yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir saat süreyle kapanan cadde, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı.